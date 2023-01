- To wybór, który powinien przynieść nam określone sukcesy. Myślę, że przy takim doświadczeniu i pracy z reprezentacją Portugalii nie powinniśmy mieć obaw. Pamiętam Santosa z reprezentacji Grecji i pożegnalnego meczu Marcina Żewłakowa w naszej kadrze. Zna swój fach, nie jest wypalony, ma dużo kreatywności w sobie i jednocześnie olbrzymi spokój oraz świetny warsztat - powiedział.

Szpakowski: Santos jak Ancelotti. Włoch też był skreślany

Słychać wiele głosów mówiących, że wszystko co najlepsze 68-latek ma już jako trener za sobą. Szpakowski nie zgadza się z tym, porównując go do Carlo Ancelottiego. Przypomniał, że po etapie kariery w Evertonie Włoch również przez wielu był skreślany, a jednak sięgnął z Realem Madryt po Ligę Mistrzów i ligowy tytuł w sezonie 2021/22.