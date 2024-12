Kończącego się roku reprezentacja Polski nie może zaliczyć do udanych. Wywalczony rzutem na taśmę awans na mistrzostwa Europy był jednym z ostatnich powodów do radości, choć nie da się ukryć, że styl, w jakim Biało-Czerwoni wywalczyli miejsce na najważniejszej imprezie Starego Kontynentu pozostawiał wiele do życzenia. A potem już się zaczęło...

Kibice reprezentacji Polski i eksperci nie zostawiali na selekcjonerze suchej nitki. - Spójrzmy prawdzie w oczy, przemyjmy oczy z mydła, które Michał Probierz próbuje nam na nie nakładać. Chłodna analiza faktów wskazuje na to, że obecny selekcjoner najwyraźniej obrał taki kierunek, by ten zespół wyprowadzić na manowce. Niebezpiecznie zbliżamy się do drogowskazu z napisem "KATASTROFA" - grzmiał na łamach Interii Sport Dariusz Dziekanowski . - Jeśli chodzi o mnie, to ja zawsze wolałem punktować, niż grać w efektowny sposób i przegrywać - wbijał szpilkę Marek Papszun, wyrażając to, co myślało wielu fanów Biało-Czerwonych.