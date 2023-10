Szokujące doniesienia ws. Nikoli Zalewskiego. Stawiał na samego siebie?

Profesjonalni piłkarze we Włoszech nie mogą obstawiać u bukmacherów meczów piłkarskich - zabrania tego tamtejsza federacja piłkarska. Mogą to robić ze spotkaniami innych dyscyplin. Muszą to też robić u bukmachera działającego legalnie.

Według włoskiej gazety "La Repubblica" Tonali i Zaniolo przyznali się bliskim do hazardu, ale stwierdzili, że były to "tylko poker i blackjack". Obaj zawodnicy zostali odesłani ze zgrupowania reprezentacji, a policja zarekwirowała ich telefony i tablety.

Włoskie media podają też coraz bardziej szokujące szczegóły dotyczące Zalewskiego. Według Repubblici Polak miał postawić na to, że dostanie żółtą kartką w meczu Romy z Salernitaną w poprzednim sezonie . Do spotkania doszło 22 maja i 21-letni pomocnik rzeczywiście został upomniany przez sędziego w 94. minucie. Z kolei Zaniolo miał w proceder zaangażować nawet swoją matkę.

Zalewski po udanym poprzednim sezonie, w tym mocno spuścił z tonu. Stracił miejsce w podstawowym składzie AS Roma. Do reprezentacji seniorów nie powołał go też Michał Probierz. Młody Polak znalazł się w kadrze do lat 21.