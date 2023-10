Szok i niedowierzanie. Eksperci reagują na powołania Probierza

Michał Probierz nieco ponad roku temu niespodziewanie dostał propozycję prowadzenia reprezentacji Polski do lat 21. Było to o tyle zaskakujące, że Probierz w swojej pracy klubowej nie zasłynął z wprowadzania młodzieży. Sytuacja kształtowała się wręcz odwrotnie, a o Probierzu mówiono, że woli postawić na "starego Słowaka niż młodego Polaka". To nie przeszkadzało jednak Cezaremu Kuleszy.