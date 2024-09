Szkoci się wściekli, co za reakcja na bramkę Polaków. Mecz jak cytryna

Reprezentacja Polski wciąż w budowie. Wynik lepszy niż gra

Patrząc na to, jak ustawiony był nasz środek pola na Hampden Park, wydawało się, że taki będzie nasz cel na mecz ze Szkocją. Piotr Zieliński, Kacper Urbański oraz Sebastian Szymański to tercet, który wie, co zrobić z futbolówką przy nodze. Niestety jednak... rzadko to pokazywał. Nie brakowało za to sytuacji, gdy Piotr Zieliński kręcił swoje słynne "kółeczka" na własnej połowie, nie mając komu podać.