Szkoci prześwietlili Lewandowskiego! "Nie ma go przez 60 minut"

"Mistrz snajperów czai się na Szkocję!" - głosi w tytule "The Times" i rozbiera Roberta Lewandowskiego na czynniki pierwsze.

Gordon: Lewandowski może strzelać bramki z każdego gatunku

- Jako "dziewiątka" jest w stanie zrobić wszystko. Może strzelać bramki z każdego gatunku. Potrafi utrzymywać się przy piłce, trafiać głową, z dystansu, ma instynkt drapieżnika, dzięki któremu znajduje się we właściwym miejscu - cmoka bramkarz Szkocji i Heart of Midlothian Craig Gordon.

- On naprawdę nie ma słabych stron. Może zrobić wszystko - dodaje.

Naismith: Wielką siłą Lewandowskiego jest jego inteligencja

Za rozebranie na czynniki pierwsze gry "Lewego" zabrał się też Steven Naismith. Dziś jest jednym z asystentów selekcjonera Steve’a Clarke’a, a jeszcze do 2019 r. był napastnikiem reprezentacji Szkocji.

- Wielką siłą Lewandowskiego jest jego inteligencja - dodaje asystent selekcjonera Szkocji i jej były napastnik Steven Naismith.

Trener Naismith prześwietlał grę Polaka w wielu meczach.

- Czasem nie ma go w grze przez 60 minut, nie każda akcja idzie przez niego. Wydaje się, że przechodzi obok meczu, a tak naprawdę on po prostu wyczekuje na moment, w którym obrońca się wyłączy. Albo zauważy inną szansę dla siebie i wtedy nagle odzyskuje energię, wraca do świata żywych - dzieli się swymi wrażeniami Naismith.

- Ma tę inteligencję w sobie. Wie, że nie ma sensu za każdym razem angażować się w pogoń za każdą piłką. Woli wybrać najlepszą z możliwych pozycję na boisku. Jego jakość w końcowej tercji boiska jest wprost zabójcza i dlatego w ostatnich latach jest prawdopodobnie najlepszym piłkarzem świata - uważa Naismith.

Dwa gole lewą "Lewego" na Camp Nou

Szkoci przypominają, że Robert przyczynił się do rozbicia Barcelony na Camp Nou 3-0 dwoma golami strzelonymi ... lewą nogą. Podczas wieńczącego środowe zajęcia treningu strzeleckiego RL9 kopnął na bramkę z 20 m prawą, po czym poczuł ból. Na szczęście nic groźnego mu się nie stało, ale ten drobny incydent mógł ostatecznie przesądzić, że dziś o godz. 20:45 kapitan "Biało-Czerwonych" usiądzie na ławce rezerwowych. Potrzebny jest w stuprocentowej dyspozycji na wtorkowy baraż o MŚ.

Gdzie i o której mecz Szkocja - Polska?

Mecz Szkocja - Polska odbędzie się w czwartek, 24 marca. Początek o godz. 20.45. Transmisja tv Szkocja - Polska w Polsat Sport Premium 1, a online live stream na Polsat Box Go. Wynik i relacja "na żywo" na sport.interia.pl.

Z Glasgow Michał Białoński, Interia