Szkoci bez litości po thrillerze w meczu z Polską. "Podarowane zwycięstwo"

Po zmianie stron niestety przewaga wymknęła się z rąk podopiecznych Michała Probierza - już w 46. minucie trafienie kontaktowe zapisał przy swym nazwisku Billy Gilmour , a po pewnym czasie Marcina Bułkę po raz drugi pokonał McTominay - tym razem w pełni prawidłowo. Na całe szczęście Szkoci koniec końców oddali Polakom wygraną na tacy - w doliczonym czasie drugiej połowy Zalewski został po raz drugi sfaulowany w polu karnym, po czym sam podszedł do wyegzekwowania strzału z wapna i pokonał bramkarza Angusa Gunna, pieczętując triumf "Orłów" przy stanie 3:2.

Szkocja - Polska: Prasa na Wyspach bezwzględna. Padły słowa o "autodestrukcji"

Mecz naturalnie przykuwał wiele uwagi w szkockich mediach - i tak tamtejsza redakcja BBC Sport nie powstrzymała się przed mocniejszym komentarzem. "Zdolność Szkocji do autodestrukcji dostarczyła nowego horroru" - możemy przeczytać w tekście autorstwa Toma Englisha. "Na koniec Grant Hanley kręcił się w kółko w pobliżu linii środkowej, jak człowiek wracający z pubu" - ironizowano w materiale. Hanley to oczywiście zawodnik, który sfaulował Zalewskiego w ostatnich chwilach trwania starcia.

"The Scottish Sun", znany z gier słownych w tytułach, użył sformułowania "Pole-axed" - to z jednej strony nawiązanie do "Biało-Czerwonych", z drugiej słowo mogące oznaczać "powalenie na deski" albo "pozostawienie kogoś w stanie szoku". "Noc, w czasie której męka zmieniła się w dumę, a potem znów wszystko się obróciło" - stwierdził dziennikarz Robert Grieve.