Szewczenko przekazał opaskę Lewandowskiemu. Ma ją zabrać na mundial

Reprezentacja Ukrainy nie dostała się na listopadowo-grudniowe mistrzostwa świata w Katarze. Nasi wschodni sąsiedzi w półfinale barażów pokonali co prawda Szkocję 3:1, lecz w decydującym o awansie meczu przegrali w Cardiff z Walią 0:1. Choć piłkarze Ołeksandra Petrakowa mundial obejrzą w telewizji, duchem będą z reprezentacją Polski. Świadczy o tym wtorkowe spotkanie na PGE Narodowym.

Szewczenko przekazał opaskę. "To symbol emocji"

Andrij Szewczenko przekazał Robertowi Lewandowskiemu opaskę kapitańską Ukrainy. Jest ona podziękowaniem dla Polaków za pomoc w bardzo trudnym czasie wojny. Ma zostać zabrana na turniej do Kataru. O spotkaniu poinformował Tomasz Włodarczyk, dziennikarz serwisu Meczyki.pl.

- Ta opaska symbolizuje dla mnie wiele emocji związanych z moim krajem - tych pięknych i tych z ostatnich miesięcy. Dziękuję tobie i całemu polskiemu narodowi za wsparcie dla moich rodaków - powiedział były selekcjoner i legendarny napastnik Ukrainy, cytowany przez Włodarczyka na Twitterze.

- Wolność to jedno z najważniejszych praw. Dla mnie to było naturalne, aby was wesprzeć i stanąć po waszej stronie - odpowiedział kapitan reprezentacji Polski. Mistrzostwa świata rozpoczną się już 20 listopada. Z pewnością kadra Czesława Michniewicza będzie mogła liczyć na doping ukraińskich kibiców.

