Szczęsny żegnany z honorami. Błyskawiczna reakcja na odejście legendy

Wojciech Szczęsny we wtorek pożegnał się z profesjonalnym futbolem. W sieci szybko zaroiło się od wyrazów wdzięczności i życzeń powodzenia w kolejnym rozdziale byłego już reprezentanta Polski .

Szok - Szczęsny skończył karierę

Ostatnie miesiące były dla Wojciecha Szczęsnego bardzo skomplikowane. Juventus robił, co się dało, byle wypchnąć go z klubu. Ostatecznie Polak doszedł z klubem w sprawie rozwiązania umowy za porozumieniem stron. Przez całe lato przewijały się w mediach nazwy kolejnych zespołów zainteresowanych usługami 34-latka. We wtorek bramkarz poinformował jednak, że nie zamierza już wiązać się z żadnym nowym pracodawcą.