Walka reprezentacji Polski o awans na przyszłoroczne mistrzostwa Europy rozpoczęła się od koszmaru, do jakiego doszło Pradze. Porażka 1-3 z Czechami to gorzka pigułka, którą trener Fernando Santos musiał przełknąć już w swoim debiucie. Trzeba jednak szybko podnieść się po tym, co zdarzyło się w piątek, by przygotować się do meczu z Albanią. - Musimy poprawić wiele rzeczy. Ja skupiam się zawsze na fazie defensywnej. Łatwość, z jaką Czesi dochodzili do sytuacji bramkowych była niepokojąca. Więc wszystkie aspekty gry są do poprawy, ale wierzę, że będzie dużo lepiej - powiedział po starciu z Czechami bramkarz naszej kadry - Wojciech Szczęsny.