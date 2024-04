Szczęsny zaszokował. To naprawdę zrobił, gdy zniknął przed karnymi z Walią

Awans na Euro 2024 już zawsze będzie kojarzony z obroną decydującego rzutu karnego przez Wojciecha Szczęsnego. Początkowo obie ekipy bezbłędnie wykonywały swoje "jedenastki", aż do piątej serii. W naszym zespole do siatki trafił Krzysztof Piątek, a w reprezentacji Walii do piłki podszedł Daniel James. Pomocnik Leeds uderzył w kierunku lewego słupka bramki, co wyczuł nasz bramkarz i obronił strzał. Tak Szczęsny został bohaterem, a teraz zdradził szczegół, który tworzy tę historię jeszcze bardziej niezwykłą.

