Reprezentacja Polski. Wojciech Szczęsny z humorem o swoim występie z Niemcami. "Nie były to jakieś trudne interwencje"

Z Niemcami, szczególnie w drugiej połowie, gra "Biało-Czerwonych" opierała się na Szczęsnym, bo rywale zmusili nas do głębokiej defensywy. 33-latek musiał przyjąć dwucyfrową liczbę strzałów, żadnego jednak nie przepuścił do swojej bramki. "Tak, broniłem, ale nie były to jakieś szczególnie trudne interwencje. No, może poza jedną" - cytuje go "Sport.pl". "W drugiej połowie graliśmy bardzo głęboko, Niemcy zepchnęli nas do defensywy. Ale to naturalne, jeśli grasz z takim zespołem i prowadzisz 1:0. Teraz przed nami inny mecz, bo gramy z Mołdawią. Nic nie ujmując, ale będzie to rywal trochę innej klasy" - przedstawił swój punkt widzenia na temat spotkania.