Szczęsny zakończył karierę, stanowcza reakcja Zbigniewa Bońka. "Dziwię mu się"

Szczęsny ogłosił zakończenie kariery. Brutalne podsumowanie byłego dyrektora TVP Sport

Były dyrektor "TVP Sport" podsumował w mediach społecznościowych dokonania 34-latka, nie szczędząc przy tym słów krytyki . "W klubie bez wątpienia topowy bramkarz świata. W reprezentacji długo grał poniżej oczekiwań . Zawalone Euro 2012 i mundial w 2018, w wielu meczach nie pomagał, ale jak już łapał wiatr w żagle to w ostatnich latach gigant. Obroniony karny Messiego? Ekstra, ale jeśli to jest jedyne osiągnięcie na dużym turnieju, to trochę mało" - napisał o 84-krotnym reprezentancie Polski .

Boniek w opozycji do Marka Szkolnikowskiego. Tego życzy Szczęsnemu

- Życzę mu, żeby tak jak każdy dobry bokser, który po trzech, czterech miesiącach chciał wracać na ring, także o tym myślał. Teraz ma najlepszy czas do grania w piłkę. Jak się ma 34-37 lat to jest najlepszy czas dla bramkarza. No ale skoro podjął taką decyzję... [...] Ja Wojtkowi życzę jak najlepiej. Mogę o nim powiedzieć same pozytywne rzeczy - dodał.