Szczęsny wyznaczył swojego następcę. Podał nazwisko, spore zaskoczenie

Szczęsny przez lata był w reprezentacji symbolem solidności. Choć kibiców bawiło jego podejście do palenia papierosów czy sytuacje z meczów z młodszych lat, w ostatnim czasie podziwiali to, że mimo dziur w polskiej obronie był w stanie wyczyniać cuda w bramce i bronić do niej dostępu jak cerber do Tartaru.