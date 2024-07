Szczęsny usłyszał, że może nie wracać. Absurdalny ruch Juventusu

Dynamiczna sytuacja Szczęsnego w Juventusie

To był jasny znak dla Szczęsnego, że powinien szukać nowego pracodawcy. Juventus chce, by zmiennikiem nowego golkipera został Mattia Perin. Polak szybko rozpoczął negocjacje z Al-Nassr, ale te ostatecznie upadły, a saudyjski klub sprowadził Brazylijczyka Bento. Temat przenosin do Saudi Pro League wciąż jest możliwy , ale 34-latek z pewnością chciałby jak najszybciej poznać swoją przyszłość.

Nieeleganckie zachowanie "Starej Damy"

Wszystko wskazuje na to, że Włosi zrobią wszystko, by wypchnąć Szczęsnego z klubu. "Ja najprawdopodobniej do pracy w Turynie nie wrócę, gdyż praca przyjedzie do mnie" - mówił bramkarz w niedawnym odcinku podcastu Wojewódzki i Kędzierski. Te dość tajemnicze słowa rozszyfrował Tomasz Włodarczyk. Dziennikarz portalu Meczyki.pl poinformował, że do reprezentanta Polski został oddelegowany trener przygotowania fizycznego, z którym gracz ma przygotowywać się do kolejnej kampanii. To kolejny cios dla 34-latka, bo został zupełnie pominięty przy planowaniu letniego tournee przygotowawczego. To jasny krok, pokazujący, że Szczęsny nie ma po co pokazywać się z powrotem na Allianz Stadium. Golkiper ma jedną z najwyższych pensji w zespole i dyrektorzy chcą pozbyć się jej jeszcze tego lata. Jeśli jednak wychowanek Agrykoli Warszawa nie znajdzie sobie nowego pracodawcy, Juventus będzie musiał wypłacić mu około 6,5 milionów euro, należne za ostatni rok umowy.