Szczęsny szczerze o przyszłości w reprezentacji. To wcale może nie być koniec

Polscy piłkarze po zaledwie trzech spotkaniach odpadli z Euro 2024 . Nie oznacza to jednak, że o naszej kadrze mówiło się mało na kontynencie. Sporym echem odbiły się chociażby słowa Wojciecha Szczęsnego, który coraz bardziej rozmyśla nad zakończeniem kariery reprezentacyjnej. W pewnym momencie doszło do tego, iż głos w sprawie zabrał Robert Lewandowski, a Michał Probierz w starciu kończącym zmagania w grupie dał odpocząć doświadczonemu golkiperowi. Bohaterem starcia z Francją okazał się wówczas Łukasz Skorupski.

"Rzeczywiście mieli oni trochę więcej sytuacji, ale zremisowaliśmy i wynik idzie w świat. Pamięta się zawsze końcowy rezultat, a nie strzały i tak dalej. Cieszymy się z tego remisu . Teraz czeka nas odpoczynek i mam nadzieję, że we wrześniu będzie to wyglądało jeszcze lepiej" - powiedział 33-latek, którego akcje stoją najwyżej, gdyby Wojciech Szczęsny rzeczywiście postawił tylko na grę w klubie.

Wojciech Szczęsny jeszcze nie odejdzie z reprezentacji? Ważne słowa bramkarza

Jak się jednak okazuje, przygoda z biało-czerwonymi barwami popularnego "Szczeny" wcale nie musi dobiec końca w najbliższym czasie. Świeżo upieczony wolny agent wypowiedział się w tej kwestii na antenie Eleven Sports. "To zależy od decyzji dotyczącej następnego kroku mojej kariery. Jeśli postanowię, że ten rok jest moim ostatnim, to w reprezentacji mnie nie będzie. Jeśli będzie to coś długoterminowego, wtedy mogę w tej reprezentacji być" - przekazał 34-latek Mateuszowi Święcickiemu.