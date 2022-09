Szczęsny się "zagotował". Pachniało poważną draką

Stare piłkarskie porzekadło mówi, że w polu karnym bramkarze są nietykalni. I taka też jest interpretacja przepisów, wszelkie zbyt ostre ataki na golkiperów są karane przez arbitrów żółtymi lub czerwonymi kartkami.

Do dużego "wybuchu" emocji doszło w 85. minucie. Wojciech Szczęsny ruszył na piłkę i już nakrywał ją dłoniami, sunąc po murawie, z kolei napastnik Wout Weghorst do końca nie odstawił nogi i zahaczył nią naszego bramkarza o głowę.

Szczęsny ruszył na Weghorsta. O włos od bijatyki

To już było za dużo dla Szczęsnego. Polak bez pardonu ruszył na Holendra, piłkarze poszturchali się rękoma, a niewiele zabrakło, by doszło do większych rękoczynów.

W porę do kolegów doskoczyli zawodnicy obu zespołów. U nas duże zasługi dla załagodzenia konfliktu miał Jan Bednarek, który stanął przed bramkarzem Juventusu i skutecznie ostudził jego emocje.

Zdjęcie "Dogrywka" Wojciecha Szczęsnego z Woutem Weghorstem / JACEK PRONDZYNSKI/FOTOPYK / Newspix

Bierny nie był także arbiter spotkania, Alejandro José Hernández Hernández. Najpierw żółtą kartką ukarał sprawcę, czyli napastnika wypożyczonego do Besiktasu z Burnley, a później tak samo potraktował Szczęsnego za próbę wymierzenia sprawiedliwości.