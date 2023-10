Szczęsny od razu to przyznał po meczu, co za słowa. "Dwa mecze i..."

Obyło się bez większego niepokoju - reprezentacja Polski wygrała z Wyspami Owczymi na ich terenie 2:0 i tym samym - wobec porażki Czech z Albanią - trafiła na drugie miejsce w tabeli grupy E kwalifikacji do Euro 2024. Obecną sytuację "Biało-Czerwonych" skomentował po ostatnim gwizdku m.in. bramkarz kadry Wojciech Szczęsny. "Sytuacja jest znowu w naszych rękach. Po tym, co robiliśmy w trakcie eliminacji, to cud" - orzekł golkiper.