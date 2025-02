Szczęsny może zagrać w reprezentacji, Nawałka potwierdza. I szykuje wielki debiut

"Biało-Czerwonych" poprowadzi Adam Nawałka , który w rozmowie z WP SportoweFakty zdradził, że już kompletuje skład na czerwcowy mecz. I sięga po piłkarzy, z którymi pracował podczas eliminacji do mistrzostw Europy w 2006 roku, a którzy ukończyli już 35 lat. "Będzie to fajne nawiązanie do dawnych czasów" - zauważył.

Wojciech Szczęsny zagra w zespole Adama Nawałki?

Nawałka zadeklarował również, że chociaż mecz ma charakter komercyjny, to będzie wymagał od swoich zawodników, by ci na poważnie podeszli do spotkania z Brazylią. Trener już przygotowuje analizy rywali i chce, by wystawieni przez niego piłkarze stosowali się do narzuconej taktyki.