Szczęsny i Krychowiak tak żegnali kadrę, wszystko ujawniono. "Doceniajcie to..."

Szczęsny i Krychowiak z sentymentalnym pożegnaniem z reprezentacją Polski. "Najwspanialszy etap

"Dziękuję, bo z wami przeżyłem najwspanialszy etap swojej kariery. Z niektórymi z was trwało to krócej, z niektórymi z was dłużej, z niektórymi z was za długo" - stwierdził na początek Szczęsny, po czym w formie żartu wskazał na Krychowiaka. "Bycie tutaj to najpiękniejszy etap mojej kariery - i taki, z którego będę najbardziej dumny do końca swojego życia, chyba, że Robert jeszcze sprawi mi jakiś prezent w tym roku" - podkreślił golkiper, który niedawno dołączył do Lewandowskiego w FC Barcelona.