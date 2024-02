Szczęsny dostał pytanie o przyszłość kadry. Zaskoczył odpowiedzią. "Nie wiem, czy go kojarzysz"

W marcu reprezentacja Polski stanie przed ostatnią szansą na wywalczenie awansu na mistrzostwa Europy. Biało-czerwoni w eliminacjach do EURO 2024 skompromitowali się i nie uzyskali bezpośredniego awansu. W grupie E zajęli miejsce za Czechami i Albanią. Koszmarne wyniki musiały mieć konsekwencje. Po zaledwie sześciu spotkaniach w roli selekcjonera zwolniony został Fernando Santos .

Nastroje wokół kadry nie są od dłuższego czasu, delikatnie rzecz ujmując, pozytywne. Kibice coraz mocniej krytykują ją za siermiężny styl i słabe wyniki. Sytuacji nie poprawiło zatrudnienie w roli trenera Michała Probierza . Pod jego wodzą Polska nie była w stanie wygrać z Czechami, ani Mołdawią. Mimo to wewnątrz drużyny wciąż jest wiara, że awans na EURO 2024 uda się wywalczyć.

Pierwszym rywalem na drodze do mistrzostw Europy będzie Estonia . W przypadku wygranej Polakom przyjdzie zmierzyć się z zespołem z pary Walia-Finlandia. Wiary w awans nie traci Wojciech Szczęsny . W rozmowie z włoskim Eurosportem bramkarz Juventusu opowiedział o swoich odczuciach przed barażami. Poruszył również kilka innych interesujących wątków, jak choćby "kto będzie stanowił o przyszłości polskiej kadry".

Przegraliśmy wiele spotkań, zwłaszcza te teoretycznie łatwiejsze, zanotowaliśmy żeujące remisy i porażki, więc teraz jesteśmy w barażach. Jednak staram się myśleć pozytywnie, bo to moja ostatnia szansa, by zagrać na mistrzostwach Europy. Będziemy gotowi na marzec

Przyszłość reprezentacji Polski? Szczęsny wskazuje na Lewandowskiego i Modera

Golkiper miał również wiele ciepłych słów pod adresem Roberta Lewandowskiego . To właśnie w nim pokłada największe nadzieje w kontekście przyszłości kadry. Wyróżnił także powracającego po kontuzji Jakuba Modera .

- Lewandowski, nie wiem, czy go kojarzysz. On zawsze jest najlepszy. Jednak powiedziałbym Jakub Moder, zawodnik Brighton, który ostatnie dwa lata był kontuzjowany. Jeśli będzie dopisywało mu zdrowie, to moim zdaniem będzie wspaniałym pomocnikiem - stwierdził śmiejąc się 33-latek.