Szczęsny błysnął tuż przed arcyważnym meczem kadry. Wszystko złapała kamera

Kiedy Polska w eliminacjach do Euro 2024 wylosowała Czechy, Albanię, Mołdawię i Wyspy Owcze wydawało się, że powinna to być raczej łatwa grupa dla "Biało-Czerwonych". Piłkarska teoria i piłkarska praktyka to jednak oczywiście dwie różne rzeczy - i nasza kadra w ostatnich miesiącach przekonywała się o tym boleśnie.