Szczęsny bezlitosny po blamażu, koszmarna diagnoza. Polacy na kolanach

Ziścił się albański koszmar reprezentacji Polski. "Biało-Czerwoni" przegrali z Albanią w Tiranie 0:2 i w grupie eliminacji do mistrzostw Europy wyprzedzają już tylko Wyspy Owcze. - Zawód i dużo wstydu - tak swoje odczucia po meczu wyraził przed kamerą TVP Sport Wojciech Szczęsny. Jego ocena była niezwykle brutalna dla naszej kadry. Zapytany o to, czy widzi coś, co mogłoby rozwiązać tę sytuację, odparł momentalnie: "nie".