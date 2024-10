Szalony plan Krychowiaka, piłkarz teraz go zdradził. Chodzi o reprezentację Polski

Krychowiak sam zauważył, że nie gra już na takim poziomie, jak kiedyś, co powiązał m.in. z wiekiem. Stwierdził, że jako defensywny pomocnik mógłby się już nie sprawdzić , dlatego szukał dla siebie innych rozwiązań. Myślał w ten sposób o przedłużeniu swojej kariery w reprezentacji.

Grzegorz Krychowiak chciał grać dłużej dla Polski

Grzegorz Krychowiak o zmianie pozycji

"Taka była moja wizja. W pewnym momencie zrozumiałem, że jako defensywny pomocnik nie gram już na takim samym poziomie. I miałem właśnie taki plan, żeby dalej w tej reprezentacji grać jako środkowy obrońca. Gdyby to się udało, to grałbym w kadrze jeszcze z pięć lat. Chciałem to wdrożyć w życie, ale ostatecznie nie dałem rady" - tłumaczył zawodnik.