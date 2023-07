Szalony plan kibiców przed meczem kadry. "Nie ma szans, by to się udało"

Wizerunek Polskiego Związku Piłki Nożnej dawno nie był tak nadszarpnięty jak obecnie. To efekt słabego startu w kwalifikacjach ME, obecności skazanego za korupcję Mirosława Stasiaka w składzie delegacji do Kiszyniowa, konfliktu między lekarzem kadry a Grzegorzem Krychowiakiem i wreszcie rzekomych konszachtów Fernando Santosa z arabskimi szejkami.

- Obecne afery to drobne rzeczy, które gdyby nie sezon ogórkowy, pozostałyby niezauważone, a na pewno nie byłyby tak głośne - twierdzi w rozmowie ze "Sportowymi Faktami" Zdzisław Kręcina, sekretarz generalny PZPN w latach 1999-2011.

Mecz Polska - Wyspy Owcze zbojkotowany? Kręcina twierdzi, że to się nie może udać

"Stadion powinien świecić pustkami. Zero biletów - zero kasy dla PZPN-u! Bojkot spowodowany jest brakiem pozwolenia na prowadzenie dopingu na meczach reprezentacji u siebie. Wygórowanymi cenami biletów. Zatrudnianiem DJ-a i wodzireja zamiast udostępnienia trybuny dla polskich fanatyków" - to fragment odezwy zamieszczonej na facebookowym koncie formacji "Ultras Polska 23"

- Nie ma szans, by ten bojkot się powiódł - twierdzi stanowczo Kręcina. - W kwestii zażegnania kryzysu wizerunkowego mam taką uniwersalną prawdę, że kucharz przykrywa swoje błędy sosem, lekarz ziemią, a PZPN wynikami pierwszej reprezentacji. Jeśli kadra dobrze gra, to ludzie są zadowoleni, a sprawy Stasiaka czy Krychowiaka to odpryski, które nie mają większego znaczenia. Jak wygramy z Wyspami Owczymi, sytuacja w tabeli się poprawi, wszyscy będą patrzeć już tylko na kolejny mecz.

A co jeśli nie uda się awansować do finałów Euro 2024?

- Nastałby wielki kryzys. A wtedy dzieją się różne rzeczy - odpowiada Kręcina.

Najbliższe spotkania o punkty el. ME polscy piłkarze rozegrają we wrześniu. Po domowej potyczce z Farerami (7.09, Warszawa), czeka ich wyjazdowa konfrontacja z Albanią (10.09, Tirana). W tabeli grupy D "Biało-Czerwoni" zajmują przedostatnie miejsce z trzema punktami na koncie (po trzech seriach gier) i wyprzedzają jedynie Wyspy Owcze.

Zdzisław Kręcina / Newspix

Cezary Kulesza, prezes PZPN / Andrzej Iwańczuk / Reporter

Fernando Santos /