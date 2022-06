Szalony mecz! Michniewicz ma patent na Belgię?

Michał Białoński Reprezentacja

Trzy lata temu młodzieżowa reprezentacja Polski pod wodzą Czesława Michniewicza pokonała Belgię 3-2 na młodzieżowych ME we Włoszech. Kto z tamtych piłkarzy przebił się do dorosłej piłki i czy możemy być optymistami przed środowym meczem Ligi Narodów Brukseli? Transmisja w Polsat Sport Premium 1 i Polsat Box Go w środę o godz. 20:45.

Zdjęcie Czesław Michniewicz (z prawej) będzie mógł wreszcie skorzystać z gry Kamila Jóźwiaka, który wraca do kadry po siedmiomiesięcznej przerwie / AFP