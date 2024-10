Po nieudanym epizodzie w Hellas Verona Karol Świderski szybko wrócił do Charlotte FC , gdzie zdecydowanie czuł się najlepiej w karierze. W barwach klubu z MLS znów regularnie cieszy kibiców bramkami, a w ostatniej kolejce został absolutnym bohaterem. Fani zaś byli świadkami prawdziwie szalonego spotkania.

Wyjątkowe sceny w MLS. Siedem goli w meczu, Karol Świderski bohaterem

Najpierw trafił Junior Urso, a potem drugie trafienie tego wieczoru dołożył Karol Świderski . Reprezentant Polski tym razem wyskoczył w polu karnym najwyżej i uderzeniem głową skierował piłkę do siatki obok bezradnego Chrisa Brady'ego. Po zmianie stron raz jeszcze udało mu się zapisać w protokole sędziowskim, tyle że za sprawą asysty.

Świderski odegrał futbolówkę do Abady, a ten podwyższył prowadzenie na 4:1. Ale to nie był wcale bezpieczny wynik. Goście rzucili się do odrabiania strat. Najpierw gola strzelił Acosta, a w doliczonym czasie na 3:4 trafił Barlow i zrobiło się nerwowo. Charlotte obroniło jednak prowadzenie i sięgnęło po 3 punkty.