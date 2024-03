Szalona radość Polaków, a potem takie sceny. Wzruszający moment po awansie

Reprezentacja Polski z awansem na Euro 2024. Szalona radość Polaków wraz z kibicami

Bezbłędni byli w niej kolejny Robert Lewandowski, Sebastian Szymański, Przemysław Frankowski, Nicola Zalewski oraz Krzysztof Piątek. Skutecznie z 11 metrów uderzali i gospodarze, ale tylko do czasu. W piątej serii Wojciech Szczęsny wyczuł intencje Daniela Jamesa, dając nam awans na Euro 2024 .

Momentalnie na murawę wbiegli pozostali członkowie reprezentacji Polski, dziękując golkiperowi Juventusu za bezcenną interwencję. Zrobili to i nasi fani, do których podeszli po chwili nasi zawodnicy. Wspierali oni "Biało-Czerwonych" od pierwszego gwizdka, dodając otuchy i teraz mogli wspólnie z nimi cieszyć się. Najpierw skandowali oni nazwisko Wojciecha Szczęsnego, a później wraz z piłkarzami odśpiewali "Mazurka Dąbrowskiego", co stanowiło wzruszający moment.