Decyzja Cezarego Kuleszy o zatrudnieniu Michała Probierza w kryzysowym dla reprezentacji Polski momencie wywołała dość spore zamieszanie i kontrowersje. W tamtym momencie większość kibiców i ekspertów twierdziła, że najlepszym kandydatem na to stanowisko jest Marek Papszun. Prezes PZPN postawił jednak na swoim, a jego wybór we wtorek 26 marca ostatecznie się obronił.

Wielkie zwycięstwo Probierza. To on jest największym wygranym tych baraży

Michał Probierz przejął reprezentację Polski kompletnie rozbitą i pogrążoną w kryzysie sportowym i wizerunkowym. Zadanie miał niełatwe - mimo problemów wprowadzić nas na "salony", czyli awansować na mistrzostwa Europy. Ta sztuka mu się udała. Wygrywając z Walią, "Biało-Czerwoni" wywalczyli nie tylko upragniony awans na dużą imprezę. To był mecz o stawce o wiele większej. W Cardiff rozstrzygnęło się, że polska piłka w ciągu kilku następnych lat nie będzie skazana na kolejny wielki kryzys. Pojawiły się perspektywy, że nasz futbol może zanotować długo wyczekiwany rozwój. Reklama

Polska dostała się na Euro tylnymi drzwiami, ale najważniejsze, że awans został wywalczony. Piłkarze mogą cieszyć się z bardzo ważnego zwycięstwa, ale katastrofalne mecze podczas eliminacji w fazie grupowej nadal będą im pamiętane. Dla Michała Probierza jest to jednak sukces absolutny. Nie ma wątpliwości, że to właśnie selekcjoner jest największym wygranym po meczu w Cardiff, ponieważ to nie on, a jego poprzednik, ponosi trenerską część winy za porażki w Kiszyniowie, Pradze czy Tiranie.

Probierz przemówił do piłkarzy. Później Kulesza nawiązał do jego słów

Po zwycięstwie z Walią Michał Probierz nie musiał już dusić w sobie emocji, które w nim panowały. Kamery "Łączy nas piłka" pokazały, jak selekcjoner tańczy i śpiewa wraz ze swoimi podopiecznymi. Tego wieczoru był czas na rozluźnienie i świętowanie. Ten na ciężką pracę i przygotowania do Euro 2024 nadejdzie już niebawem.

W pewnym momencie Michał Probierz stanął na środku szatni i wypowiedział kilka słów w kierunku swoich piłkarzy.

- Panowie, to wielka przyjemność was prowadzić. I to dopiero początek, tak że gratuluję wam z całego serca. Po pierwsze zaangażowania, a po drugie tego, że jesteśmy drużyną. I wszyscy awansowali. Nie tylko ci, co tu są, ale również ci, których tu nie było, ci, co mają kontuzję. Jeszcze raz dziękuję wam bardzo i brawa dla was - powiedział Probierz. Po jego słowach piłkarze zareagowali triumfalnym krzykiem i brawami. Na tym samym filmie słychać, jak skandują jego imię i nazwisko. Reklama

Później głos zabrał Cezary Kulesza, który nawiązał do słów selekcjonera reprezentacji Polski.

- Ja również, to co trener powiedział, cieszę się, że mogę być tu z wami. To jest piękny awans i nadzieja umiera ostatnia. My zawsze w was wierzyliśmy, wierzymy i będziemy wierzyć. Jeszcze raz wszystkim dziękuję - skomentował Kulesza, wykonując triumfalny gest w kierunku piłkarzy.

