Szaleństwo Lewandowskiego i Szczęsnego na zgrupowaniu kadry. Do sieci trafiło wideo

Marcowe zgrupowanie reprezentacji Polski trwa w najlepsze. Piłkarze od kilku dni przygotowują się do meczów barażowych - to one wyłonią ostatnie drużyny, które zagrają na mistrzostwach Europy w Niemczech w 2024 roku. Zakulisowy materiał wideo opublikowany na kanale "Łączy nas piłka" pokazuje, że humory w szeregach zawodników dopisują. Na jednym z fragmentów widać, jak Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski spędzają czas wolny w hotelu - nie mogło obyć się oczywiście bez koleżeńskich "żarcików".