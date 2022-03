Szaleństwo "Biało-Czerwonych"! Tak świętowali w szatni awans na mundial

Na ten mecz Polacy czekali od dawna. Finał baraży ze Szwecją był dla "Biało-Czerwonych" meczem na wagę złota. To od wtorkowego wyniku zależało, czy reprezentacja Polski awansuje na mistrzostwa świata w Katarze.

Kluczowym momentem był dla nas upadek Grzegorza Krychowiaka w polu karnym, po którym podyktowano "jedenastkę". Robert Lewandowski nie zawiódł również tym razem i strzelił gola w 49. minucie spotkania. Na kolejnego gola Polaków nie musieliśmy długo czekać - dołożył go w 72. minucie Piotr Zieliński. Ostatni gwizdek sędziego oznaczał dla polskich piłkarzy jedno - awans na mundial, który zapewnili nam Lewandowski i Zieliński .

Robert Lewandowski jak profesor! "Najtrudniejszy karny w moim życiu"

Wrzawa kibiców na stadionie i łzy szczęścia

Po zakończeniu meczu w euforię wpadli nie tylko kibice. Na reprezentantów Polski spadło morze konfetti, polał się szampan. Co więcej, "Biało-Czerwoni" tuż po zakończonym finale baraży przebrali się w koszulki z napisem: "Kierunek Katar". Głos zabrał też kapitan drużyny, Robert Lewandowski, który podziękował kibicom za wsparcie.

Polały się także łzy. Swojego wzruszenia nie krył selekcjoner Polaków Czesław Michniewicz. Nic dziwnego. W drugim meczu z kadrą zanotował wielki sukces - awans na mistrzostwa świata w Katarze.

Prawdziwe świętowanie rozpoczęło się dopiero w szatni

Po celebracji awansu z kibicami, piłkarze rozeszli się do szatni. To tam rozpoczęło się prawdziwe świętowanie. Były śpiewy, okrzyki radość, oklaski i rozpierająca duma. Wodzirejem "imprezy" stał się Kamil Grosicki, który wyśpiewywał kolejne szansonetki. Polacy mieli w końcu co świętować - na mundialu pojawią się po raz dziewiąty w historii.

Euforia poniosła także Matty'ego Casha. Obrońca reprezentacji Polski złożył przez meczem ze Szwecją jasną deklarację.

Jeśli awansujemy, na pewno będzie impreza. I na niej spróbuję w końcu... polskiej wódki! - zapewnił w rozmowie z Sebastianem Staszewskim.

Po dwubramkowym zwycięstwie Matty Cash przypomniał sobie o ostatnim postanowieniu , a na Twitterze napisał: "Jedziemy na mistrzostwa świata! Co za noc. Teraz niech mi ktoś da wódkę".

Przemówienie w szatni wygłosił też prezes PZPN, Cezary Kulesza. Zapewniał reprezentantów Polski, że awans na mundial to niebywałe osiągnięcie, o którym Polska długo nie zapomni.

Jestem dumny, że jestem Polakiem. Jestem dumny, że jestem prezesem. To, co dzisiaj zrobiliście, na pewno Wasze dzieci i wnuki będą wspominały. To był historyczny awans - można było usłyszeć w szatni.