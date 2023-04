Syn Michniewicza otwarcie o relacjach jego ojca z Lewandowskim! Te słowa świadczą o jednym

Podobno powodem zgrzytu, do którego doszło między Lewandowskim a Michniewiczem, był podział premii obiecanej reprezentantom Polski za udział w turnieju . Inną wskazywaną przez media kością niezgody miała być kwestia taktyki i sposobu gry reprezentacji, który nie do końca podobał się napastnikowi Barcelony.

Konflikt Michniewicza z Lewandowskim? Syn byłego selekcjonera mówi szczerze

- Nie było tak, że tata miał z kimś złe relacje w trakcie turnieju. Tak naprawdę to przyjaciółmi z Lewandowskim pewnie nie zostaną. Kiedy "Lewemu" urodzi się trzecie dziecko, oby syn, bo ktoś to musi przejąć po nim, to taty na chrzciny pewnie nie zaprosi. Ani tata na 50. rocznicę ślubu z mamą to też pewnie go nie zaprosi - powiedział Mateusz Michniewicz.