Świetny początek sezonu reprezentanta Polski. Wysłał sygnał Probierzowi

Jakub Kamiński z asystą na otwarcie sezonu. Polak błysnął

Nasz reprezentant odwdzięczył się za zaufanie trenera i zagrał naprawdę dobre spotkanie, a co więcej, zakończył ten mecz z asystą. Nasz kadrowicz bardzo dobrze wykonał rzut rożny, a piłkę do bramki wpakował Patrick Wimmer. Był to jedyny gol w tym meczu, a więc Kamiński bardzo walnie przyczynił się do awansu.