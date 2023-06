Świetne wieści z kadry po meczu z Niemcami. Kluczowa wiadomość dla Santosa

W niedzielę o godzinie 11.00 rozpoczął się ostatni trening reprezentacji Polski przed wylotem do Kiszyniowa. "Biało-Czerwoni" zagrają tam we wtorek z Mołdawią w ramach eliminacji do Euro 2024. Zajęcia naszej kadry utrudniał deszcz, lecz na szczęście selekcjoner Fernando Santos mógł liczyć na wszystkich swoich podopiecznych. Rzecznik prasowy reprezentacji Polski Jakub Kwiatkowski przekazał PAP, że żaden piłkarz nie zmaga się z urazem, przez który nie mógłby we wtorek pojawić się na murawie.