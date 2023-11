Świetne wieści dla Polski, tylko dwie ekipy nad nami. Została ostatnia niewiadoma

Reprezentacja Polski w półfinale baraży o awans do mistrzostw Europy w Niemczech zmierzy się z dużo niżej notowaną Estonią. "Biało-Czerwoni" mają, tak się przynajmniej wydaje, w miarę prostą ścieżkę awansu, choć oczywiście trzeba to przede wszystkim potwierdzić na boisku. Według analityków nasze szanse awansu to ponad 40%, choć wyżej oceniani są m.in nasi potencjalni rywale.