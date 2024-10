Świetne wieści dla Michała Probierza zza oceanu. Co za seria

Świderski się nie zatrzymuje, kolejny gol Polaka

W nocy z soboty na niedzielę jego Charlotte FC podejmowało u siebie CF Montreal . Sezon zasadniczy zbliża się do końca, więc każdy zdobyty punkt jest na wagę złota. Gospodarze ostatecznie wygrali 2:0, a wynik w 34. minucie otworzył nie kto inny, jak reprezentant Polski. Wykazał się świetnym instynktem, wyczuwając, iż bramkarz rywali może nie poradzić sobie z uderzeniem jego kolegi. Pomknął w pole karne i na wślizgu skutecznie wprowadził piłkę do siatki.

To kontynuacja dobrej formy 27-latka. Dzięki tej bramce przedłużył bowiem swoją serię meczów z trafieniem do trzech. Wcześniej udało mu się pokonać bramkarza Interu Miami, a następnie zanotował dublet i asystę przeciwko Chicago Fire. Co istotne, triumf w poprzednim spotkaniu zagwarantował Charlotte FC występ w play-offach, a ostatnie zwycięstwo poprawiło sytuację drużyny w tabeli, co wpłynie na rozstawienie. Na kolejkę przed końcem sezonu zasadniczego drużyna Polaka zajmuje piąte miejsce. W ostatniej kolejce czeka ją wyjazdowe starcie z DC United - dojdzie do niego w niedzielę 20 października.