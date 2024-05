Każdy z selekcjonerów reprezentacji uczestniczących w tegorocznych mistrzostwach Europy będzie mógł powołać na turniej 26 zawodników - potwierdziła Europejska Unia Piłkarska (UEFA). Wcześniej standardowo każdy ze szkoleniowców mógł powołać 23 graczy. Pierwszym turniejem, na który takie udogodnienie wprowadzono, było Euro 2020(21). Później tą samą drogą poszła FIFA, zwiększając objętość kadr na mistrzostwa świata w Katarze z 23 do właśnie 26.

UEFA podjęła ważna decyzję. Świetne wieści dla Michała Probierza

Europejska Unia Piłkarska w oficjalnym komunikacie przekazała, że zabranie 26 graczy nie jest obowiązkiem, a jedynie opcją, która przysługuje selekcjonerom. Europejska centrala zgodziła się ponadto przeznaczyć 140 milionów euro dla klubów, których zawodnicy wystąpią w turnieju finałowym ME. Kolejne 100 milionów euro przeznaczone zostanie także dla ekip, które "dostarczyły" piłkarzy do gry w eliminacjach mistrzostw Europy oraz Lidze Narodów UEFA .

"Komitet Wykonawczy UEFA podjął dziś decyzję o zwiększeniu maksymalnej wielkości składu drużyn narodowych biorących udział w nadchodzących mistrzostwach Europy w Niemczech z pierwotnego limitu 23 do 26 zawodników. Nie jest to jednak obowiązek dla selekcjonerów. Zgodnie z regulaminem rozgrywek mistrzostw Europy każda z reprezentacji musi dostarczyć UEFA listę zawierającą minimum 23 zawodników, a maksymalnie 26 do 7 czerwca" - czytamy w oficjalnym komunikacie na "Łączy Nas Piłka".