Świetne wieści dla Michała Probierza. Polak wrócił na boisko i jest chwalony

Tak trudny przypadek zerwania więzadła w kolanie , jak u Modera , zdarza się rzadko. Kontuzja tego rodzaju z zasady jest urazem poważnym i wymagającym wielomiesięcznej rehabilitacji, ale akurat u Polaka powrót do pełni zdrowia potrwał znacznie dłużej niż ktokolwiek mógł przypuszczać . Moder doznał kontuzji w kwietniu ubiegłego roku i od tej pory wszelkie komunikaty na temat jego stanu, mniej lub bardziej oficjalne, dotyczyły jedynie tego, że "przerwa jeszcze potrwa" i "nie można dokładnie przewidzieć, kiedy zawodnik wróci na boisko".

Obecnie wciąż dość młody zawodnik powraca do rytmu meczowego, choć ze zrozumiałych względów na razie nie gra jeszcze w pierwszym zespole i nie dostaje też okazji do gry od pierwszego do ostatniego gwizdka. Trener Shannon Ruth postanowił stopniowo wprowadzać Polaka - w meczach rezerw Moder najpierw występował przez pół godziny, a następnie przez 45 minut, pojawiając się na boisku w pierwszym składzie.