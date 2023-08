Świetna wiadomość dla Fernando Santosa. Wielkie wyróżnienie dla Polaka

Paweł Dawidowicz bardzo udanie rozpoczął sezon. Nie dość, że jego drużyna wygrała inauguracyjne spotkanie z Empoli , to jeszcze Polak świetnie spisał się jako dowodzący defensywą Hellas Werona .

28-letni defensor rozegrał pełne spotkanie, a jego drużyna nie straciła bramki. Do siatki na kwadrans przed końcem trafił za to Federico Bonazzoli , zapewniając ekipie z Werony zwycięstwo .

Po tym spotkaniu do "11" pierwszej kolejki Seria A układanej przez portal WhoScored trafiło dwóch zawodników Hellas Werona - prawy wahadłowy Filippo Terracciano oraz Dawidowicz, który w tym spotkaniu był kapitanem zespołu. Polak otrzymał notę 7.76, która w całej "11" należała do jednej ze słabszych, bo niższą otrzymał tylko drugi środkowy obrońca - Martin Erlić z Sassuolo. Mimo to już sam wybór Dawidowicza jest wielkim wyróżnieniem.