Świerczewski nie jest przekonany, czy Santos pasuje do reprezentacji Polski

"Jestem sceptycznie nastawiony do Fernando Santosa. Nie dlatego, że to jest zły trener, ale wydaje mi się, że nie pasuje do naszej kadry. To nie Portugalia, drużyna, która prowadzi grę. Trener mówi, że my mamy prowadzić grę. Tak, będziemy to robić, ale z San Marino czy tego typu drużynami. Natomiast z mocniejszymi zespołami nigdy nie umieliśmy prowadzić gry i od zawsze stawialiśmy na kontratak" - powiedział w rozmowie z "meczykami".