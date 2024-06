Świderski wypalił na temat kolejnego transferu. "Na 95 procent"

Karol Świderski ma nadzieję, że zdąży wrócić do pełni zdrowia przed pierwszym spotkaniem biało-czerwonych na Euro 2024. Napastnik Charlotte FC znalazł jednak czas, by w trakcie przygotowań do turnieju wypowiedzieć się na temat swojej przyszłości klubowej .

Oby skończyło się na strachu. Świderski walczy z czasem

Chociaż reprezentacja Polski wygrała oba mecze towarzyskie przygotowujące ją do Euro 2024, na Michała Probierza spadły hiobowe wieści. W głównej mierze dotyczyły one obsady linii ofensywnej. Uraz kolana wykluczył z turnieju Arkadiusza Milika, a w starciu z Turcją kontuzji doznali Karol Świderski i Robert Lewandowski. Występ kapitana biało-czerwonych przeciwko kadrze Holandii jest wykluczony. Ba, nie wiadomo nawet, czy snajper FC Barcelona będzie gotowy na pojedynek z Austrią. Względem Świderskiego panuje większy optymizm. Skręcił on stan skokowy, ale wraz ze sztabem ostro pracuje nad powrotem do pełni zdrowia. Byli reprezentanci Polski również uważają, że Michał Probierz będzie mógł liczyć na 27-latka.