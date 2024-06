"W niedzielę w południe na ulicy Reeperbahn w Hamburgu doszło do poważnej operacji policyjnej" - napisał "Bild", informując, że mężczyzna uzbrojony w młotek i koktajl Mołotowa został postrzelony przez interweniujących funkcjonariuszy .

Ok. 40 tys. kibiców zgromadziło się w Hamburgu podczas marszu holenderskich kibiców przed meczem piłkarskich mistrzostw Europy między Polską a "Pomarańczowymi". Wtedy policjanci musieli podjąć działania przeciwko awanturującemu się mężczyźnie, który "wyszedł z lokalu z młotkiem i koktajlem Mołotowa" i groził funkcjonariuszom - powiedział rzecznik, cytowany przez "Bild.

Euro 2024. Napastnik ranny i przebywa w szpitalu

Policja przekazała, że gdy nie chciał rzucić trzymanych przedmiotów, to najpierw użyła gazu pieprzowego, a następnie broni palnej: funkcjonariusz najpierw oddał strzał ostrzegawczy, aby powstrzymać napastnika, a następnie kilka strzałów, aż uzbrojony mężczyzna upadł na ziemię .

Rzecznik policji przekazał, że napastnik został ranny w nogę i obecnie przebywa w szpitalu; nie wspomniał, by incydent doprowadził do ofiar.

"Zakładamy, że jest to odosobniony przypadek, co oznacza, że nie ma on związku z piłką nożną" - powiedziała reporterom funkcjonariuszka policji Sandra Levgruen.