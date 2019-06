Stroje piłkarskiej reprezentacji Polski na wystawie w Łodzi

Stroje, w których na przestrzeni stu lat występowali piłkarze reprezentacji Polski, można oglądać od poniedziałku w Łodzi. To pierwsza taka wystawa kolekcji koszulek z orłem na piersi.

- To wyjątkowa ekspozycja, ponieważ nigdy wcześniej piłkarscy kibice nie mieli okazji zobaczyć w jednym miejscu dawnych i współczesnych strojów reprezentacji. Wystawa składa się z koszulek, spodenek, a także butów piłkarskich, w których kadra występowała na przestrzeni stu lat - powiedział Piotr Kurzawa z Łódzkiego Centrum Wydarzeń, gdzie od poniedziałku można oglądać wystawę.

W sumie zgromadzono na niej blisko 30 narodowych trykotów. Wśród nich jest m.in. replika koszulki z pierwszego oficjalnego meczu "Biało-Czerwonych" z Węgrami w 1921 roku, a także współczesne oryginalne stroje Roberta Lewandowskiego, Łukasza Fabiańskiego, Wojciecha Szczęsnego, Artura Boruca, Grzegorza Krychowiaka czy Euzebiusza Smolarka.

- To wielka gratka dla sympatyków futbolu i kolekcjonerów oraz dopełnienie kulturalno-sportowe trwających w Łodzi piłkarskich mistrzostw świata do lat 20. Odwiedzając wystawę można zobaczyć, jak zmieniały się stroje na przestrzeni lat. Kiedyś wyróżniały je m.in. duże wiązane kołnierzyki i były dość obszerne. Teraz krój jest zupełnie inny i bardziej dopasowany do sylwetki - tłumaczył były zawodnik ŁKS i Widzewa, a obecnie dyrektor sportowy Polskiego Związku Piłkarzy Rafał Pawlak.

Dodał, że wśród eksponatów jest m.in. pierwszy strój kobiecej reprezentacji kraju z 1984 roku oraz koszulka koloru obsydianowego. Każdemu eksponatowi towarzyszy informacja, z jakiego okresu pochodzi i ewentualnie do kogo należał.

Podzieloną na część historyczną i współczesną kolekcję uzupełniają m.in. skórzane buty, w których przed wojną grali piłkarze oraz pamiątkowe proporce, odznaki, pierwsze w kraju wydanie przepisów gry w piłkę nożną czy należące do Euzebiusza Smolarka trofeum Piłkarza Roku 2005.

Ekspozycję przygotowano dzięki współpracy Polskiego Związku Piłkarzy, Retro Ligi i Polskiego Związku Piłki Nożnej. Kolekcję będzie można oglądać przez dwa tygodnie w Łódzkim Centrum Wydarzeń przy ul. Piotrkowskiej 87 od poniedziałku do piątku w godz. 8-18. Wstęp jest bezpłatny.

Bartłomiej Pawlak