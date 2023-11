"Stary znajomy" chce wybić Polakom Euro z głowy. Ważne wieści przed barażem

Konstantin Vassiljev ma 39 lat na karku i kontrakt z Florą Tallinn kończący się dokładnie 31 grudnia tego roku - mimo to nic nie wskazuje na to, by ofensywny pomocnik miał kończyć karierę, a estońskie media ogłaszają wręcz, że doszedł z klubem do porozumienia w kwestii prolongaty umowy. Piłkarz ma co najmniej jedną jasną motywację - a jest nią... baraż z Polską o Euro 2024. Czy "stary znajomy" przynajmniej spróbuje pokrzyżować plany "Biało-Czerwonych"?