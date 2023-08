"Stara gwardia" wraca do kadry. Santos nawiązał do klęski z Mołdawią. "Wyszedłem zawstydzony"

Fernando Santos ogłosił w czwartek powołania do reprezentacji Polski na wrześniowe zgrupowanie. W gronie wybrańców znaleźli się niespodziewanie Grzegorz Krychowiak i Kamil Grosicki. Selekcjoner przyznał, że chce, by doświadczeni gracze wywarli wpływ mentalny na pozostałych. Nawiązał do bolesnej porażki z Mołdawią w Kiszyniowie. - Pewne kwestie muszą rozwiązywać zawodnicy, to nie kwestia taktyki, strategii, ustawienia, lecz osobowości, mentalności i poczucia dumy z bycia Polakiem - powiedział.