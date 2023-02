Stan zagrożenia dla Kamila Glika! Zbigniew Boniek powiedział to wprost!

- Ważna jest też inna sprawa: nasze kluby kupują piłkarzy z myślą o tym, aby ich wypromować i sprzedać z zyskiem. Tymczasem w wielkiej piłce klubowej, w Anglii, Hiszpanii, Włoszech, Francji czy Niemczech kupuje się piłkarzy nie po to, by ich sprzedawać, tylko po to, żeby dzięki nim wygrywać. Taka jest nasza rzeczywistość i nie ma co się na nią obrażać - powiedział Boniek. Cały materiał znajdziesz klikając tu!

Zbigniew Boniek: Legia nie jest dziś bogatym klubem, ale życzę jej, aby takim się stała

Zbigniew Boniek: Bereszyński nie będzie grał za wiele w Napoli

Trudno nie zauważyć przejścia Bartosza Bereszyńskiego z Sampdorii do Napoli, gdzie nie gra. W hicie Napoli - Roma nie podniósł się nawet z ławki do rozgrzewki. Wielka szkoda, bo na MŚ w Katarze był wybijającą się postacią naszego zespołu.

- Bartosz nie gra i na razie nie będzie za dużo grał. Prawą stronę obrony zabetonował kapitan Napoli Giovanni Di Lorenzo, a na lewej nie do ruszenia na razie jest Mario Rui. Szkoda, że Napoli tak szybko odpadło z Pucharu Włoch z Cremonese, bo być może tam by Bartosz dostał szansę.

Zbigniew Boniek: Nie czytałem nic o propozycjach z Seria dla Glika

Ostatnio kłopoty z grą regularną w Serie B ma lider naszej obrony Kamil Glik. Jego agent Jarosław Kołakowski nie wykluczał powrotu Kamila do Serie A. Tymczasem Benevento pikuje w tabeli, jest w strefie spadkowej. Uważa pan, że taki powrót Kamila do włoskiej elity był realny?

- Okno transferowe we Włoszech się właśnie zamknęło i nie czytałem nic o tym, żeby Kamil miał jakiekolwiek propozycje powrotu do Serie A. Jest jednym z najważniejszych zawodników Benevento, które liczyło na powrót do Serie A i na razie nic z tego nie wychodzi. Bardziej muszą się martwić o to, żeby nie spaść. Kamil ma problemy z kolanem i życzę mu, żeby jak najszybciej je rozwiązał i wrócił do zespołu, bo z tego będzie miała korzyść reprezentacja Polski.