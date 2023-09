Stadion wewnątrz... galerii handlowej. Brzmi jak żart, a tam zagrają Polacy

Od końcówki lat 40. zeszłego wieku aż do 2016 roku narodowym stadionem Albanii był obiekt imienia Qemala Stafy . Ten albański komunistyczny działacz i eseista, działający pod pseudonimem Brutus, został zamordowany w wieku zaledwie 22 lat. Wcześniej działał w socjalistycznych ruchach oporu, mających na celu bunt przeciwko włoskiemu okupantowi z czasów II wojny światowej.

Jego imieniem stadion został nazwany dość przewrotnie - bowiem to właśnie włoskie władze w 1939 roku wydały decyzję o rozpoczęciu budowy obiektu. Albania znajdowała się wówczas pod włoską okupacją. W 1943 roku prace stanęły, a obiekt oddano do użytku cztery lata później. Już po komunistycznej rewolcie Envera Hoxhy, który postanowił wykorzystać tę okazję do oddania czci socjalistycznemu bohaterowi.