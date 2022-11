Spytaliśmy selekcjonera Argentyny o Lewandowskiego. "To podchwytliwe"

Podczas konferencji prasowej przed meczem Polski z Argentyną zapytaliśmy selekcjonera Lionela Scaloniego o to, czy jego zdaniem Robert Lewandowski jest na tym samym poziomie, co Lionel Messi. - To podchwytliwe pytanie - zastanowił się argentyński trener.