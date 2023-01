Piotr Zieliński wart jest fortunę

Problemem są pieniądze. Klauzula odstępnego w przypadku Piotra Zielińskiego wynosi 95 mln euro, co pochłonęłoby ponad jedną trzecią wszystkich środków, jakie Jürgen Klopp ma do dyspozycji na wzmocnienia. Jest to kwota około 250 mln euro. Na dodatek być może latem nie będzie trzeba już wydawać tak dużych pieniędzy, bo na rok przed końcem kontraktu suma za Polaka spadnie.