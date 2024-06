Spore zmiany i powrót "Lewego". Jakim składem zagramy z Francją?

- Z Francją zagramy składem z myślą o przygotowaniach do Ligi Narodów - deklarował niedawno selekcjoner Michał Probierz. W jedenastce tym razem więcej znaków zapytania, niż pewniaków do gry. Wiadomo, że w bramce nie zagra Wojciech Szczęsny, a do ataku wróci Robert Lewandowski. Jak możemy zagrać przeciwko Francji?